Jessica Alba, Katherine Heigl e Jennifer Lopez foram as piores experiências profissionais de Tamaran. A antiga consultora de imagem, que trabalhou com algumas das maiores celebridades globais entre 2008 e 2017 nos Estados Unidos da América, confidencia, num vídeo intimista que publicou na rede social TikTok, que, ao contrário da imagem pública de simpatia e afabilidade que tentam promover, as três estrelas da sétima arte estão, afinal, muito longe de ser aquilo que procuram fazer parecer.

"A Jessica Alba não é simpática", critica Tamaran, que também aponta o dedo a Izzie Stevens, uma das personagens das primeiras temporadas da popular série de televisão "Anatomia de Grey". "A Katherine Heigl é uma pessoa extremamente difícil e está sempre irritada", garante a antiga stylist. No caso de Jennifer Lopez, o que mais incomodou Tamaran foi o facto da popular cantora, compositora, atriz, produtora e empresária americana proibir os que a rodeiam de olharem para ela.

"Não é, por isso, de admirar que não consiga manter um figurinista ou uma costureira a querer trabalhar com ela durante muito tempo", critica Tamaran. Marisa Tomei também não lhe deixou boa memória. A antiga consultora de imagem revela que a protagonista feminina do filme "O meu primo Vinny" foi antipática e mal-educada. "Chegou com três horas de atraso e mal me cumprimentou. A prioridade dela foi tomar o iogurte com granola que lhe serviu de pequeno-almoço", lamenta. Alexis Knapp, atriz norte-americana, também não é poupada pela antiga stylist.

"Enquanto estava a fazer a prova de um vestido, apeteceu-lhe comer uma fatia de bolo gelado de chocolate. Uma parte derreteu para cima do vestido e adivinhem quem teve de limpar", inquiriu Tamaran. A resposta que a artista deu quando lhe solicitaram o pagamento do serviço também a irritou. "É preciso pagar?", perguntou Alexis Knapp. "Algumas celebridades pagam de imediato mas há outras que demoram muito tempo a fazê-lo", confessa a antiga consultora de imagem das estrelas.

"Algumas acham que nem sequer têm de o fazer por causa da fama que têm", revela ainda Tamaran. Mas nem só de más experiências se fez a carreira da stylist, que inclui George Clooney, Ariel Winter e Carrie Underwood na lista dos seus clientes favoritos e não poupa elogios à cantora, compositora, atriz e produtora de televisão Selena Gomez. "É o ser humano mais profissional da indústria. Ela valoriza-te verdadeiramente e agradece-te pelo teu tempo e pelo teu trabalho", elogia Tamaran.