A segunda entrada na coleção de outono-inverno da Fila inspira-se nos campos de basquetebol e no grandioso passado da marca dentro da modalidade, mas de olhos postos no futuro.

Chama-se Digital Dreams e é uma linha com um pé no estilo urbano das ruas e o outro nas tendências do mundo digital contemporâneo.

Com cores fortes, padrões all-over, linhas e cortes fluídos, logos marcantes e uma mistura de ajustes oversized e justos, esta estação fria traz consigo novidades que parecem sair diretamente dos exercícios de aquecimento das laterais dos campos da NBA nos anos 90.

Nestes Digital Dreams, influências históricas e digitais são distorcidas em padrões futuristas ao longo da coleção, destacando, tanto para eles como para elas, track suits e sweats arrojados com padrões all-over e contrastes de cores vibrantes. A linha feminina pinta-se de tons pasteis de rosa e turquesa, enquanto a linha masculina apresenta laranjas vibrantes.

Para complementar os looks Digital Dreams, destaca-se o modelo FXVentuno para elas e para eles, tanto na sua versão normal como high-top. Construídos sobre a mesma sola desportiva que deu origem ao ténis de basquetebol FX-100, em 1992, os FXVentuno herdam a inconfundível sola de borracha grossa do original, mas substituem as gáspeas por um design mais aerodinâmico, retrabalhado com painéis que conjugam camurça e pele macia, para além do forro de meia moldado para um conforto extra.

Fechando as propostas de calçado desta segunda entrada da coleção, a marca foca ainda os aerodinâmico Teclus, introduzidos na estação passada, bem como os coloridos e irreverentes Venomrush, ambos disponíveis para senhora e homem.