A digitalização de cuidados de saúde é um processo complexo, que abrange áreas desde a teleconsulta, a gestão de dados, a prescrição de dispositivos médicos e a inteligência artificial. A Ordem do Médicos (OM) pode e deve ter um papel fundamental na orientação e apoio aos médicos na implementação segura e estruturada de modelos de prestação de cuidados de saúde mais digitais.

O sistema de saúde está sobrecarregado por um excesso de burocracia que impacta a eficiência e a qualidade do atendimento. A necessidade de preencher diferentes formulários, a repetição da mesma informação em múltiplas plataformas e os processos administrativos demorados consomem tempo valioso, tanto para os profissionais de saúde quanto para os pacientes. A transformação digital surge como uma solução eficaz para simplificar e automatizar essas tarefas.

A transformação digital implica não só implementação de um sistema informático, mas também de um novo procedimento de gestão e um novo modelo de prestação de cuidados. Nos dois últimos pontos penso ser fundamental a OM ter um papel mais proativo na discussão e definição destes novos modelos.

A tecnologia deve ser colocada ao serviço dos médicos, tanto no apoio do ato médico e cirúrgico como em processos de suporte administrativo, promovendo um ecossistema de cuidados humanizados. Ao centrar a tecnologia no benefício direto para os pacientes e para os profissionais, podemos garantir um aumento no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde.

Pela sua natureza a transformação digital é multidisciplinar, pelo que, a colaboração entre os departamentos de informática e as equipas clínicas é essencial para garantir a implementação de processos que sejam seguros, eficazes e humanos. Essa integração precisa ser cuidadosamente coordenada para garantir que as soluções tecnológicas respondam às necessidades reais dos médicos e dos pacientes, respeitando sempre a natureza humana dos cuidados de saúde.

A transformação digital também passa pelo desenvolvimento de competências digitais entre os profissionais de saúde. A criação, na OM, de uma competência em saúde digital, com programas de formação contínuos para médicos, é um caminho que deve ser discutido.

Não podemos falar de digitalização sem abordar a inteligência artificial (IA). A IA deve ser vista como uma ferramenta que auxilia os médicos em procedimentos clínicos ou administrativos, e que pode funcionar como um instrumento de diagnóstico ou terapêutica. A IA pode melhorar a eficiência, reduzir erros e permitir decisões mais rápidas e informadas. No entanto, também está associada a efeitos laterais, pelo que é importante garantir que a sua implementação seja feita de forma ética e cuidadosa, assegurando cuidados de saúde personalizados e de qualidade.

A lista C, Ordem com Confiança, compromete-se a tornar a Ordem dos Médicos mais moderna e próxima dos médicos e da sociedade. O foco estará na promoção de um processo de transformação digital inclusivo, que respeite os valores humanos e aumente a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal. Com um forte investimento na formação e no desenvolvimento de competências digitais, a Ordem pode liderar a implementação segura da digitalização na saúde, garantindo que os médicos se sintam apoiados e capacitados para integrar a tecnologia no seu dia a dia.

