O tempo é aquilo que fazemos dele, e a Swatch quer que o mundo inicie 2022 com a mente límpida. Afinal, o Novo Ano é o momento ideal para nos libertarmos de tudo aquilo que nos prende e atrasa, de eliminar ruídos, de desligar de qualquer distração, limpar o passado, tornar claro o que o futuro nos reserva e, claro, para as resoluções do novo ano.

A transparência é uma tendência do momento, mas trata-se de um look instantaneamente reconhecível e emblemático lançado pela Swatch pela primeira vez em 1985, num modelo Gent.

Desta vez, a marca destaca-se pelo lançamento de um modelo BIG BOLD, não esquecendo os modelos Gent, New Gent e SKIN. Um modelo BIG BOLD transparente com a funcionalidade SwatchPAY! está também disponível em países selecionados – como Portugal.

Existe poder na simplicidade, e a Coleção Swatch CLEAR retoma o essencial com uma paleta de cores contrabalançada pelo toque de assinatura da Swatch de ponteiros nas cores primárias (azul, vermelho e amarelo).

A Swatch acredita que também há poder em agir de forma responsável e sustentável, com vários estilos da Coleção CLEAR fabricados a partir de materiais de origem biológica.

CLEARLY BOLD

Com uma caixa de 47mm, a caixa transparente do BIG BOLD aloja um mostrador também ele transparente com anel prateado, índices impressos a preto e ponteiros vermelhos, azuis e amarelos. Esta é uma declaração de estilo ousada na tendência transparente.

Para quem procura fazer pagamentos contactless ainda mais facilmente, está disponível o CLEARLY BIG BOLD com a funcionalidade SwatchPAY!, completa com NFC que funciona de forma semelhante aos cartões bancários.

CLEARLY GENT e CLEARLY NEW GENT

Ambos são transparentes na sua matriz responsável e sustentável, com o ‘vidro’ e caixas (34mm e 41mm, respetivamente) fabricados a partir de material de origem biológica. O acabamento brilhante na caixa, bracelete e fivela capta a luz e todos os olhares para um design tão marcadamente transparente.

CLEARLY SKIN

É a linha mais fina da Swatch e assegura uma sensação única de leveza e proximidade com a pele. Apresenta-se com um mostrador transparente, um logo Swatch em amarelo impresso no vidro, e com uma caixa de 34 mm de origem biológica.