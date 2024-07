Tendo em conta os momentos e experiências vividas durante esta altura do ano, em que os dias são mais compridos e os momentos de descontração entre amigos e família se multiplicam, a marca suíça criou um modelo que estivesse à altura.

E assim nasceu a Colors of Joy, uma linha de relógios composta por uma paleta de cores fortes, divertidas e alegres que não vão deixar ninguém indiferente em qualquer ocasião.

O modelo Big Bold é a grande estrela que, apesar de se destacar pelo seu formato redondo, tamanho oversized e bracelete transparente, não pesa no pulso e se destaca pelos seus detalhes únicos.

“Numa estreia para a Swatch, a bracelete integrada, moldada por injeção, também tem uma fivela borboleta dobrável de origem biológica para garantir a máxima leveza. É uma caraterística tradicional da alta relojoaria reimaginada nos nossos materiais patenteados e que oferece um aspeto e uma sensação únicos”, pode ler-se no comunicado enviado pela marca.

As diferentes tonalidades que o sol e a água do mar vão adquirindo ao longo do dia nesta época do ano inspiraram as seis cores disponíveis nesta coleção – amarelo, laranja, turquesa, rosa, roxo e azul - e que se adaptam a diferentes moods e estados de espírito.

O facto de ser resistente à água permite que não tenha de se separar dele até mesmo quando quiser viver aventuras dentro de água ou dar um mergulho na piscina ou na praia.

A Coleção Colors of Joy está disponível nas lojas Swatch em todo o mundo e online.