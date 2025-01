Com 8419 relógios catalogados, a obra traça a evolução da Swatch desde a sua fundação, em 1983, até 2023, ano em que celebrou o 40º aniversário.

Cada volume corresponde a uma década de história da marca, explorando momentos marcantes: o lançamento do primeiro Swatch; o lançamento do primeiro Swatch Art Special; as inovações tecnológicas mais recentes, como o SISTEM51; os designs exclusivos da linha BIOCERAMIC WHAT IF?; e as parcerias de destaque, como OMEGA X Swatch e Blancpain X Swatch.

Os livros vêm apresentados numa caixa de cores vivas, que reflete a identidade visual da Swatch e reforça o caráter colecionável da publicação. Disponível em inglês, esta coleção combina design, arte e inovação numa celebração única da marca.

A Swatch Encyclopedia já está disponível para compra online em todo o mundo pelo preço de 400 euros.