Quem é Filipe Cerejo?

Filipe Cerejo iniciou o seu percurso em Moda no Porto, mas mudou-se para Londres para ingressar na Middlesex University, onde se formou em Design de Moda, em 2021. A sua coleção de final de curso foi destacada no British Fashion Council e no ShowStudio. Após a licenciatura, assumiu o cargo de Menswear Designer na ASOS, em Londres, onde aprimorou as suas competências e aprofundou o seu conhecimento sobre a Indústria de Moda.

Em paralelo, continuou a desenvolver novos projetos e a encontrar formas de revitalizar a sua visão e processo criativo. Em março de 2022, conquistou o prémio Polimoda do concurso Sangue Novo da ModaLisboa, que lhe deu a oportunidade de ingressar no Mestrado em Collection Design na prestigiada escola de Moda de Florença. A sua visão na criação de vestuário vai além da estética; trata-se de evocar emoções, de trazer sofisticação e sedução, de incorporar uma narrativa, abraçar um sentimento e expressar uma identidade única, oferecendo uma perspetiva fresca da Moda masculina.

