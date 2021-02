Unidos pela vontade, continuamos. Há um ano, víamos o sol nascer no Tejo da varanda do Lux e, depois disso, como se o dia se esquecesse de amanhecer, o breu. Primeira vaga, segunda vaga, terceira vaga, luzes brancas, cegantes e intermitentes, sons pulsantes de tirar o fôlego, mas unidos pela vontade, continuamos. No caos, encontrámo-nos no outro, no próximo. À distância, reconhecemo-nos, ouvimo-nos, tocámo-nos por dentro, do lugar onde nasce a resiliência e a reinvenção, do lugar que não conhece réplicas, só criação pura, e unidos pela vontade, continuamos. Continuamos a acordar.

Dizem os poetas que para tudo há uma palavra. Em todas as edições, procuramos encontrar o conjunto de vogais e consoantes que consiga condensar o que somos, quem somos. Hoje, essa palavra, a única palavra, é COMUNIDADE.

Quando não conseguimos ver o que está em frente é porque a solução é olhar à nossa volta: os designers, os artistas, os músicos, os fotógrafos, os jornalistas, os modelos, os cabeleireiros e os maquilhadores, os industriais, os técnicos, os empresários, os investigadores e os investidores, as marcas, os professores, os alunos, os consumidores e os entusiastas. Os empreendedores, os sonhadores, os independentes, o comércio local, a produção justa, a criatividade tão humana. Todas as visões, todas as mentes, todas as mãos, todas as vozes. A nossa COMUNIDADE. A que começámos a criar há exatamente 30 anos, em 1991, quando a ModaLisboa abria pela primeira vez o coração da cidade à Moda. A que queríamos agora celebrar com o brinde que vemos adiado, mas não esquecido. Porque a essa Comunidade devemos muito mais do que uma comemoração: devemos continuidade.

Por isso, por ela, para ela e com ela, continuamos. MODALISBOA COMUNIDADE, em co-organização com a Câmara Municipal de Lisboa regressa de 10 a 14 de março de 2021. Vivemos num tempo sem tempo e, por isso, à semelhança da última edição, voltamos a não impor estação e a ser morada de liberdade. Temos uma responsabilidade com a missão com que nos comprometemos há 30 anos, mas temos também uma pesada responsabilidade social, imposta pelo hoje: por isso mesmo, a MODALISBOA COMUNIDADE será exclusivamente digital. Estamos a trabalhar numa semana de Moda com uma identidade indelével, transmitida em multiformato, nas nossas plataformas renovadas: o site, a app mobile (para IOS e Android) e a app TV para clientes MEO, desenhados em parceria com a Altice Portugal. Sim, mudámos a casa para vos receber. Continuaremos a ser o palco da cultura e de quem a faz, com todas as normas de segurança asseguradas, e com toda a vontade que nos une.

Escrevemos estas palavras de um lugar de saudade e de esperança. Há, com a vacina, uma luz ao fundo do túnel. E talvez essa luz seja o sol que nasce no Tejo — quando amanhecer, vê-lo-emos brilhar, de copo na mão, de brinde em riste, na varanda de Lisboa.