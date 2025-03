Nesta edição, a APICCAPS, em parceria com a ModaLisboa, apresentou Portuguese Soul – Capital, uma celebração do design e do savoir-faire nacional, com o apoio do PRR através do projeto BioShoes4All.

Num país com uma herança de excelência na produção de calçado, a aposta está na durabilidade e na responsabilidade. Pequenos produtores portugueses continuam a desafiar as lógicas da massificação, posicionando-se como referências internacionais graças à fusão entre tradição artesanal e inovação tecnológica.

Entre as marcas presentes, destacam-se nomes como Ambitious, Carlos Santos, Leather Goods by Belcinto, John Lakes, Miguel Vieira, Profession Bottier, Sanjo, Calçado Penha e Valuni – cada uma com uma visão distinta, mas todas comprometidas com a excelência e a sustentabilidade.

Com um olhar voltado para o futuro, Portuguese Soul – Capital prova que os sapatos portugueses não são apenas para caminhar. São para marcar o caminho.