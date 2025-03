Kolovrat, a marca em nome próprio de Lidija Kolovrat, apresentou um desfile que revelou o trabalho intenso e apaixonado desenvolvido no seu atelier nos últimos meses. Uma manifestação de criatividade pura, onde texturas, materiais, cultura e insurgência se entrelaçaram num equilíbrio singular entre estrutura e fluidez, modéstia e extravagância, em mais uma apresentação na ModaLisboa.

“I am the tree, we are the forest” (eu sou a árvore, nós somos a floresta, em tradução livre), afirmou Lidija Kolovrat ao SAPO Lifestyle, resumindo a essência do seu conceito. A coleção representou uma celebração da diversidade, onde cada árvore tem o seu espaço e liberdade de expressão dentro da grande floresta que é a moda. Entre tons escuros e brilhos intensos, a estilista explorou a dualidade entre sombra e luz, reforçando a dimensão poética da sua obra. “Se eu tivesse mais tempo, eu dava mais brilho”, assume.

A passerelle foi palco de um jogo harmonioso entre peças fluidas e estruturas bem definidas, criando um contraste que realçou a identidade única de Kolovrat. Sem se prender às tendências, a criadora deixou claro que a sua inspiração nasce da liberdade e da intuição. “Quando sinto, faço”, afirmou, reforçando a importância do storytelling e da assinatura inconfundível das suas peças.

No final, destacou a evolução da ModaLisboa a nível humano, elogiando a crescente sensibilidade e conexão dentro do evento. Mais do que um desfile, Kolovrat proporcionou uma experiência sensorial e emocional, reafirmando a moda como uma forma autêntica de expressão e arte.