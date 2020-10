O mundo está a mudar a uma velocidade vertiginosa e a MOCHE, a marca para o segmento jovem da Altice Portugal, está apostada em acompanhar as tendências globais para se manter na linha da frente. Materializando a estratégia de diversificação de portefólio que tem vindo a adotar, a empresa aposta na diversificação de negócio e assume, a partir de hoje, um novo posicionamento que assenta numa nova estratégia de comunicação que tem como pilares a moda, a arte, o gaming, a música, o skate e o surfe.

"Constituído por jovens emergentes, o novo coletivo MOCHE conta com seis nomes já reconhecidos em cada uma das suas áreas. Marta Gonçalves na moda, João Cardoso na arte, Cálculo na música, Marina Sousa no gaming, Gonçalo Vilardebó no skate e Mariana Rocha Assis no surfe serão a cara e voz da marca de cada uma destas culturas, com identidade e estilo próprios. Com este reposicionamento, a MOCHE passa também a comunicar de forma diferente", anuncia a empresa em comunicado de imprensa.

"Privilegiando os meios digitais, as redes sociais MOCHE passam a ter o coletivo da marca em destaque, com conteúdos diferenciados e pensados para levar, ao público jovem, a voz, as novidades e as sugestões do coletivo MOCHE", refere o documento. Uma das principais novidades é o lançamento de uma coleção de moda com um design exclusivo, apresentada ontem na ModaLisboa, em parceria com a designer lisboeta Alexandra Moura. A colorida linha já está disponível na nova loja online da marca.

"Tendo como premissa a escolha de materiais amigos do ambiente, a aposta na produção nacional e a escolha de fornecedores com produção responsável, a coleção de moda da MOCHE conta com uma linha de básicos e com uma cápsula de lançamento", anuncia a marca juvenil da Altice Portugal. "E, porque a MOCHE nasceu para ligar uma geração, a nova cultura MOCHE não esquece as comunicações. Na compra de roupa MOCHE, os clientes MOCHE recebem gigas extra de dados móveis", anuncia também a empresa.

"Quem ainda não faça parte da rede móvel MOCHE e pretenda usufruir da oferta de gigas extra, pode ativar o cartão SIM que acompanha qualquer peça de roupa adquirida, através da sua invulgar etiqueta/hangtag", esclarece ainda a companhia. A apresentação do novo posicionamento e das novas áreas de negócio teve como palco a quinquagésima edição da ModaLisboa, que este ano, por causa do surto viral, teve a sua base de operações nos jardins do Parque Eduardo VII, em pleno centro da capital portuguesa.

"Num evento marcado pela forte ligação da Altice Portugal, a MOCHE deu nome e apoiou o Sangue Novo [categoria de promesas da moda nacional] com um prémio no valor de 2.500 €", esclarece a empresa. O reconhecimento, que materializa a estratégia da marca no apoio e na aposta a jovens emergentes, integra dois prémios. Um deles é o Prémio do Público, escolhido através de uma votação da aplicação móvel MEO, que foi entregue a Pilar do Rio. A designer algarvia, natural de Lagos, recebeu 1.500 €.

O segundo é a Bolsa MOCHE. "Entre os finalistas do Sangue Novo, a MOCHE premiou o designer Fora de Jogo com um prémio de 1.000 € e com a oportunidade de participar no processo de criação da próxima coleção da MOCHE", anunciou a Altice Portugal. Fora de Jogo é a marca de João Januário, um criador de moda ribatejano, formado em design de moda na Escola de Moda de Lisboa, nascido em 1995 em Santarém. O reposicionamento da marca está a ser apresentado numa campanha promocional que integra oito filmes.