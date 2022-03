Inspirada no movimento modernista, a collab dá início a um futuro que cresce através da valorização e da conexão entre o ontem e o hoje.

Uma coleção concebida para incentivar as novas gerações de mulheres artistas através da força empoderadora de Tarsila do Amaral, com opções para bebé e mulher.

As já existentes Melissa Cloud Slide integram agora esta coleção com as obras da artista estampadas. Para além das sandálias, surgem as malas como novidade, produzidas em Melflex, um material impermeável e fácil de limpar.

Com o objetivo de enaltecer a arte, a nova linha apresenta quatro diferentes obras da pintora brasileira, concebidas em exclusivo para esta colaboração. A Caipirinha, Abaporu, O Lago e o seu autorretrato são os designs que prometem conforto sem nunca perder o estilo.

Seja para usar em casa ou na rua, os modelos Melissa x Tarsila do Amaral são a escolha ideal para esta época do ano onde a versatilidade e a arte inovadora brasileira se unem numa combinação perfeita que promete completar qualquer look.