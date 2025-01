Melissa Rivers contou que conseguiu salvar o prémio Emmy da falecida mãe, a atriz Joan Rivers, antes de ser obrigada a deixar a sua casa por causa dos incêndios que estão a devastar Los Angeles.

Aliás, relata a imprensa internacional, a apresentadora americana foi uma das várias celebridades que viram as suas casas reduzidas a cinzas.

"Para ser 100% honesta, peguei no Emmy da minha mãe, uma fotografia do meu pai [Edgar Rosenberg] e um desenho que a minha mãe fez de mim e do meu filho", contou Melissa à CNN, na quarta-feira.

Joan Rivers, recorde-se, morreu em 2014, aos 81 anos, e foi reconhecida na cerimónia dos Daytime Emmy Awards em 1990 pelo talk show 'The Joan Rivers Show'.

"Corri atrás de um desenho da minha mãe porque sei que posso ter acesso a fotografias dela. [O desenho] não posso substituir", acrescentou.

Além das recordações que fez questão de levar consigo, Melissa Rivers também pegou em itens essenciais, como "o passaporte, certidão de nascimento, medicamentos, roupas, comida para os gatos e para o cães".

"Estou de coração partido, não só por mim, mas por todos os que estão a passar por isto. É uma cidade, e ela está a ser varrida do mapa", desabafou.