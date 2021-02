Massajar o rosto com gelo para manter a pele lisa e iluminada é a nova tendência de beleza das celebridades e a manequim e atriz russa Irina Shayk, ex-namorada do futebolista português Cristiano Ronaldo, fá-lo todas as manhãs, como revelou aos fãs. "Acreditem em mim. Funciona mesmo", garantiu a modelo durante o vídeo que gravou para as redes sociais da revista Vogue Italia. "Têm de o passar por toda a cara. É muito frio. É, basicamente, assim que acordamos na Rússia", ironizou a artista de 35 anos.

A crioterapia facial invadiu, nos últimos tempos, o Instagram e o TikTok . Numa altura em que as clínicas que disponibilizam este tratamento estão fechadas em grande parte do mundo por causa da pandemia viral de COVID-19, são muitos os que recorrem às cuvetes caseiras ou às inovadoras esferas criadas pela estéticista americana Nicole Caroline, como é o caso de Irina Shayk. O dispositivo tem uma abertura para encher com água e levar ao congelador. Depois da água solidificar, é só massajar o rosto com o gelo.

Nos seus centros de estética, Nicole Caroline costuma massajar o rosto das clientes, por cima de máscaras hidratantes em tecido, com o gelo especial que faz. Desenvolvido à base de água mineral, incorpora substâncias com propriedades benéficas que a americana também vende no Nicole Caroline Luxury Ice Facial Set, uma caixa de edição limitada que custa 108 dólares, cerca de 89 euros. Além da esfera, de um funil e de uma máscara, integra ouro, ácido hialurónico, colagénio, extratos de algas e vitamina C.