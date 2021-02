A marca de dermocosmética que Alicia Keys apresentou ao mundo o ano passado já está à venda na Europa. Lançada no final do verão de 2020 nos EUA, a Keys Soulcare, desenvolvida pela cantora, compositora, instrumentista e atriz americana em parceria com os dermatologistas da e.l.f. Beauty, já está disponível nalguns mercados europeus, como é o caso do do Reino Unido. Os preços oscilam, em média, entre os 11,50 € e os 40 €. Uma das surpresas é uma vela aromática relaxante, à base de salva e de leite de aveia.

A nova marca de cuidados pessoais da artista de 40 anos integra ingredientes naturais nas formulações e não foi testada em animais. Para além da vela e de um massajador facial feito com obsidiana, um vidro vulcânico de cor escura, inclui um creme hidratante com ceramidas e ácido hialurónico, um tónico refrescante, um gel de limpeza com mel de manuka e açafrão, um esfoliante, um bálsamo relaxante com óleo de camomila e com óleo de abacate e uma máscara facial com carvão, folha de ouro e pólen de manuka.