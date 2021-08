“Criámos a A.C.G com o objetivo de acrescentar à marca uma linha de coleções premium, exclusivas e limitadas”, explica Rita Lencastre, co-fundadora da Açaí com Granola.

Todas as peças lançadas com a etiqueta A.C.G vão pertencer a edições exclusivas, sustentáveis e limitadas, produzidas em Portugal desde o primeiro momento, com materiais de uma qualidade irrepreensível.

“Já tínhamos esta vertente nas nossas coleções de fitness e swimwear. Agora fez-nos sentido estender esta exclusividade também à roupa”, acrescenta António Ferreira, co-fundador da marca do Porto.

“Esta primeira coleção vive de vestidos e jumpsuits fluídos e leves, peças versáteis e monocromáticas, perfeitas para vestir durante o dia ou numa noite quente de verão. Podem ser usadas em qualquer ocasião", diz Rita Lencastre.

“As peças foram criadas a partir de tecidos diferentes, isto porque toda a coleção foi produzida a partir de deadstock, ou seja, foi feita com sobras de coleções passadas”, garante.

Esta primeira coleção foi toda criada num pequeno atelier no Norte do país. “Acreditamos que é cada vez mais importante fazer objetos para guardar. A sustentabilidade deixou de ser um tema para o futuro. Sentimos que é importante agir agora. Estamos focados neste caminho e queremos muito contribuir para um consumo mais consciente - o lançamento da A.C.G é mais um passo nesse sentido”, diz Rita Lencastre.

A primeira coleção da A.C.G está disponível na loja da marca no Mar Shopping, no Porto, e site da Açaí com Granola em www.acaicomgranola.pt.