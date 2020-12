Neste Natal de 2020, por si só um Natal diferente, a FILA revisita os seus vastos arquivos para apresentar uma atualização contemporânea da clássica coleção de montanha White Rock.

Inspirando-se nas roupas utilitárias de trabalho e outdoor esta coleção cápsula conjuga funcionalidade, conforto e estilo retro na perfeição.

As peças de destaque são os casacos de penas, os polares e as calças inspiradas no mundo do trabalho. A história da FILA e do vestuário técnico começou nos anos 70, quando Enrico Frachey, então diretor geral da marca, contratou o alpinista mundialmente famoso Reinhold Messner como embaixador e lançou a lendária linha de outdoor FILA White Rock.

Messner viria a tornar-se no primeiro homem a escalar o Monte Everest sem uma máscara de oxigénio.

Esta coleção cápsula é perfeita para todos os exploradores urbanos e para os montanhistas de cidade ou, em alternativa, para o conforto do sofá em família neste Natal.