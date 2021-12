A marca italiana de slow fashion Moi Mimi, já disponível em Portugal, apresenta a sua coleção FW21 onde a forte paixão pelo vestuário é protagonista.

Os casacos estruturados em cores vibrantes como o fúcsia, o roxo e o amarelo, destacam-se como peças de afirmação e elegância.

Esta estação, as tendências permitem-nos usar a nossa criatividade ao misturar cores chamativas bastante distintas, no mesmo look.

Numa oportunidade de colorir os dias cinzentos que se avizinham, com a coleção atual da marca Moi Mimi é possível conjugar cores vibrantes em looks totais de forma moderna e irreverente.