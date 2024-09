No sábado, dia 21 de setembro, a atriz Nicola Peltz Beckham, mulher do filho mais velho de David Beckham, chocou os fãs ao publicar um vídeo no TikTok com o seu cão pintado de cor de rosa e laranja.

O vídeo acabou por ser eliminado, contudo, enquanto esteve online, podia-se ver Peltz mais feliz do que nunca enquanto aconchegava o seu animal de raça bichon bolonhês - naturalmente de cor branca.

Com esta transformação, o cão de Nicola tem agora uma cor rosa chamativa, e as orelhas e as patas traseiras tingidas de laranja.

Esta revelação chocou os cibernautas, mas a verdade é que não é a primeira vez que Nicola e seu o companheiro, Brooklyn Beckham, partilham fotografias dos seus animais após os tingirem com cores extravagantes.

Lamb, um outro cão de raça bichon bolonhês do casal, também foi pintado de rosa e roxo e Brooklyn fez questão de o mostrar no seu Instagram pessoal.

