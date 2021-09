O conforto é um luxo? Para a marca suíça On, é uma necessidade da qual não se deve abdicar, em qualquer dia… em qualquer estação do ano.

A On, reconhecida por ter criado os ténis mais leves de corrida, lançou a sua nova coleção de lifestyle para o Outono-Inverno de 2021. A ideia é simples: juntar máximo conforto a um estilo contemporâneo e minimalista, colocando todas as tecnologias desenvolvidas pela marca ao serviço de uns ténis casuais, para usar no dia a dia.

Chama-se Performance All Day, esta nova coleção que nos traz as novidades dos modelos best-sellers, que surgem com um look urbano e materiais de primeiríssima qualidade, numa combinação perfeita entre moda e performance.

Destacam-se os ténis superleves Cloud, com um perfil técnico e amortecimento ideal para uso diário ou viagens, assim como os Cloudnova, um modelo híbrido pensado para os mesmos ambientes, com uma construção em malha, para um ajuste perfeito. O estilo e design dos Cloudnova prometem agarrar quem não dispensa conforto e ser um colecionável para os amantes de sneakers.

Os dois modelos integram uma sola com a tecnologia CloudTec®, as famosas “nuvens” que dão a sensação de caminhar…. nas nuvens! Através de uma sequência de caixas de ar, os ténis oferecem amortecimento multidirecional e reagem ao estilo de passada de cada um, o segredo por detrás do sucesso da marca.

Também na sola, o Speedboard® traduz-se numa placa rígida que garante propulsão ao andar, enquanto o material de amortecimento, a super espuma Helion, oferece benefícios no campo da propulsão, amortização no impacto, leveza, proteção e performance.

A paleta de cores da nova coleção é subtil e versátil, nela se destacando apontamentos de cores tendência, como o laranja ou o verde água, seja na sola ou em pormenores da gáspea.

Os modelos Roger Federer: boa proteção e rápida resposta no terreno

Num registo ainda mais minimalista, a nova coleção apresenta ainda os modelos desenvolvidos pelo tenista Roger Federer, - THE ROGER e THE ROGER CENTRE COURT - naturalmente inspirado no mundo do ténis, mas criado para uso diário ou viagens.

Performance e conforto continua a ser palavra de ordem em todas as criações da On, a que se junta uma clara orientação de proteção ambiental, pela aposta em materiais reciclados como o couro sintético e o poliéster: usados em 25% no modelo Centre Court e 65% no modelo Advantage.

Os entusiastas dos ténis sem dúvida razões para celebrar estes modelos, usando-os nas suas explorações urbanas sempre com uma boa proteção e rápida resposta no terreno, ou não fossem eles criados por um prestigiado campeão, vinte vezes vencedor do Grand Slam.