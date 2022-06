A Mango, um dos principais grupos da indústria da moda na Europa, tem uma longa tradição de colaborações com personalidades de renome nesta indústria.

Amiga próxima da marca, Camille Charrière colaborou com a Mango em inúmeras ocasiões no passado, parceria que se repetirá com a criação de uma coleção cápsula, na qual Camille expressará a sua personalidade e estilo únicos.

Será uma coleção limitada que estará à venda em novembro de 2022.

Apresentadora, jornalista e presença frequente nas primeiras filas de desfiles de moda, as escolhas de styling de Camille Charrière, valeram-lhe, ao longo dos anos, uma posição de destaque no universo da moda.

A coleção, composta por 40 peças, incluirá vestidos, casacos e acessórios para criar looks para as festas de final de ano. Tecidos acetinados, lantejoulas e rendas terão lugar de destaque e não faltarão as peças de eleição de Camille: mini vestidos e minissaias.

A Mango colaborou com outras marcas, artistas e talentos em ocasiões passadas, incluindo parcerias com Chufy, André Saraiva, Leandra Medine e, mais recentemente, Pernille Teisbaek.

Através deste projeto, a marca pretende fortalecer os laços com a sua comunidade, tirando partido das novas perspetivas e novas interpretações do estilo Mediterrâneo da Mango.