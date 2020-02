A Fabletics, a marca global de lifestyle co-fundada por Kate Hudson, anunciou o lançamento de uma nova coleção, intitulada "Maddie Ziegler <3 Fabletics".

A marca uniu-se à atriz, dançarina e autora, para uma segunda coleção cápsula, inspirada no seu estilo de vida desportivo e descontraído.

"Estou muito agradecida por ter Maddie como parte da família Fabletics! A nossa primeira colaboração foi tão incrível que sabíamos que tínhamos de trazê-la de volta para uma coleção totalmente nova", disse Kate. "Desta vez, idealizamos uma nova variedade que realmente capta o seu estilo descontraído e energia divertida".

Influenciada pelo seu estilo de vida ativo e amor pela moda, a nova coleção "Maddie Ziegler <3 Fabletics" apresenta tecidos de desempenho técnico feitos para cada movimento.

"Estou tão feliz por trabalhar com Kate e a equipa de design da Fabletics novamente. Divertimo-nos muito a colaborar nesta coleção cápsula", disse Maddie. "A versatilidade foi realmente importante para mim ao idealizar esta coleção. Queria garantir que tivéssemos algo para todos, de silhueta à cor. Todos os estilos são super fáceis de usar no ginásio ou combinados com peças do dia a dia para um verdadeiro visual de streetwear".

A coleção de Maddie apresenta silhuetas elegantes e desportivas, incluindo um sutiã de desporto, hoodies crop ultra macios e bodysuits. A sua cápsula também apresenta uma nova SculptKnit Legging, com o famoso tecido de compressão da marca.

A edição limitada da coleção cápsula "Maddie Ziegler <3 Fabletics" já está disponível na Fabletics.com (e em lojas selecionadas nos EUA). A coleção é composta por 6 peças, com preços a partir dos 27 euros (aprox.).