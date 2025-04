A nova campanha editorial da Bershka, assinada pelo fotógrafo e diretor criativo Jamie Reid, tenta captar a essência do estilo contemporâneo numa fusão entre o espírito mais cru da juventude e a mesma energia na cultura de rua. Com o título "California Kids", o editorial traz uma interpretação visual da moda urbana e do estilo de vida despreocupado, onde as fronteiras entre o moderno e o vintage se dissolvem, refletindo uma geração que mistura tudo, sem regras.

créditos: Divulgação

Para a coleção feminina, Reid explora a dualidade entre o boho mais suave e o streetwear dos anos 2000. Tecidos leves, detalhes artesanais e folhos evocam um estilo romântico, enquanto peças como shorts cargo, jeans baggy e t-shirts oversized refletem o lado mais descontraído e urbano da moda. O resultado é uma silhueta fluida que canaliza a "street poet" e a "underground muse", criando um look contemporâneo e espontâneo.

No masculino, o espírito boho continua presente, mas mistura-se com influências mais sombrias e urbanas. O uso de tecidos naturais como o linho e texturas rústicas combina com peças de estilo distressed, estampados tie-dye e malhas soltas, criando uma vibe nomada e crua. O look remete para um estilo mais livre e imprevisível, representando a estética de quem vive a vida de forma descomplicada e sem restrições.

"California Kids" não é sobre impor uma tendência, mas sobre refletir um estado de espírito. O editorial capta a energia juvenil de uma geração que não planeia o seu estilo, mas deixa que ele aconteça de forma espontânea, como uma consequência do momento. Bershka homenageia esta geração, que mistura influências sem pedir licença, num olhar para o passado com um toque de modernidade.

A coleção já está disponível online e nas lojas físicas da marca, com looks que fazem a transição entre a energia da rua e a liberdade criativa da moda contemporânea..