Depois do sucesso dos outros dois lançamentos da Madalena Abecasis Takes Catrice, Madalena Abecasis voltou a juntar-se à Catrice Cosmetics, a marca alemã famosa pelos seus produtos low cost, para a criação de uma nova caixa de maquilhagem.

Nesta terceira edição, os makeup lovers vão encontrar diferentes opções que contam com a curadoria da influencer digital e prometem ser grandes aliados para esta primavera/verão.

Este lançamento é composto por oito produtos que lhe vão permitir criar um makeup look num instante. Para além das duas duas paletas de rosto (uma bronzeadora e outra de blush), vai encontrar um pó iluminador, uma máscara de pestanas e uma palete de sombras para os olhos. Esta box conta ainda com três batons com diferentes acabamentos: um que vai dar volume e brilho aos seus lábios e outros dois que se destacam pela sua textura hidratante.

A Box Madalena Abecasis Takes Catrice Spring (PVPR: 46,65€) já está à venda em lojas Wells seleccionadas e online.