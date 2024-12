As festas de fim de ano estão a dois passos no calendário e, com elas, surge a oportunidade perfeita para brilharmos, literalmente. Quando a magia das noites mais aguardadas se encontra com a irreverência, sem abdicar da sofisticação, o resultado só pode ser um, o de deslumbrar e celebrar o feminino.

Este ano, a Calzedonia elevou a fasquia com uma coleção de Natal e Festa pensada para transformar cada gesto em puro brilho, com detalhes únicos, para que a palavra “despercebida” fique à porta de todas as festas.

Luzes, câmara, brilho. Nestas festas as suas pernas vão cintilar. Sabe como? Calzedonia

Numa frase, os collants, meias, leggings, calças e hot pants, destacados com lantejoulas e detalhes festivos vão deixar brilhar as nossas pernas. Não são pormenores, são itens indispensáveis que prometem não apenas complementar o nosso look, mas fazê-lo cintilar.

As meias e os collants, clássicos eternos do guarda-roupa feminino, ressurgem como peças indispensáveis para qualquer festa de fim de ano. Com estas peças, ‘deslizamos’ pelas noites mais mágicas do ano com collants enriquecidos por padrões de purpurinas ou aplicações de strass que captam a luz a cada movimento e embelezam até mesmo o conjunto mais minimalista.

Já o toque sofisticado de calças palazzo de tule com efeito nude ou leggings cobertas de brilhos, transformam a produção mais simples em algo digno de uma noite memorável.

Ao procurarmos aquele toque de ousadia chic, as badaladas hot pants, revisitadas nesta estação, trazem uma versão brilhante em modelos super democráticos, amigos de compor inúmeros looks. Um convite a sentirmo-nos confiantes e com uma presença marcante. Combine estas hot pants com collants deslumbrantes para um visual que alia requinte e modernidade. Já os macacões de uma só peça, outro destaque da coleção Calzedonia, surgem em tecidos cintilantes com detalhes a marcar o contraste, perfeitos para quem deseja um look de impacto sem lhe ocupar horas de produção.

Cada detalhe desta coleção festiva da Calzedonia foi desenhado para fazer com que nos sintamos especiais. Este fim de ano, brilhar não é apenas um desejo, é uma escolha.