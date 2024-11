Chamam-se Flabelus, têm conquistado as influencers de todo o mundo e são a última marca de calçado a chegar à capital. Para quem não sabe, as venezianas – um calçado típicamente italiano tradicionalmente fabricado com um sola muito fina – foram a grande inspiração por detrás da criação da marca espanhola e que levaram Beatriz de los Mozos a uma encruzilhada de sucesso: o de redesenhar o sapato de Veneza e adaptá-lo ao século XXI adicionando-lhe um toque extra de conforto e comodidade.

Depois de algumas tentativas fracassadas em Itália, onde várias empresas do setor do calçado se recusaram a dar vida a este projeto por não se identificarem com o seu conceito inovador, a empresária teve de viajar até Espanha para conseguir transformar a sua ideia de negócio em realidade.

“A Flabelus tem um conceito novo porque é um mix entre a alpargata espanhola, com a mesma técnica, costura e plataforma, mas com o formato de uma veneziana”, conta Maria Barrio, Global events & press manager, sobre o conceito da marca de luxo ao SAPO Lifestyle. “Decidimos fazer este tipo de combinação porque a veneziana era muito usada, mas alpargata não se usava tanto em certos locais e ocasiões. E por isso nasceu a Flabelus porque sabíamos que era um tipo de sapato super cómodo, muito bom para o dia a dia e que as pessoas precisavam de ter.”

O Slipper foi o primeiro modelo criado pela Flabelus em 2020 e que a atual CEO não teve dúvidas de que ia ser um sucesso. “Quando lhe chegou o primeiro modelo da Flabelus e o provou disse: ‘Este vai ser um produto estrela’”, adianta sobre aquele que, ainda hoje, é um dos bestsellers da marca. Este rapidamente ganhou um sucessor, o Mary Jane, que é um dos mais populares e uma das grandes tendências desta temporada. Em quatro anos de vida, a Flabelus foi crescendo e atualmente conta com 13 modelos que, entre fivelas, presilhas, fitas ou saltos altos, conseguem adaptar-se a quase todos os gostos sem nunca esquecer o seu ADN: a sua palete de cores e contrastes divertidos. “Nós jogamos tanto com os materiais como com os formatos e cores porque, no fim de contas, a Flabelus também é uma marca super colorida.”

O lado criativo da marca também está presente no nome dado aos diferentes modelos que, certamente, vão chamar à atenção dos amantes de literatura e não só. “Beatriz é uma amante de literatura e quis que, em cada modelo que as pessoas pegassem, sentissem que estivessem a pegar num livro sagrado, como se fosse o mais delicado do mundo”, refere.

The Little Prince, Hermione, Macbeth, Cleopatra, Pinocchio, Karenina e Sissi são alguns dos nomes de personagens de clássicos literários que agora vai poder encontrar no Príncipe Real. A marca de luxo espanhola – que tem como embaixadoras a designer de moda Tatiana Santo Domingo, a socialite Pippa Middleton ou a aristocrata Amelia Windsor – abriu portas no coração de Lisboa com uma loja cuja decoração o vai fazer sentir que está dentro de uma biblioteca onde livros adquirem a forma de sapatos que estão expostos em várias estantes. “Todas as lojas são como se fossem uma galeria de arte e um mundo mágico super colorido, tal como é a marca”, afirma.

Neste espaço com 180 metros quadrados – repleto de azulejos verdes garrafa e um papel de parede cor de laranja quadriculado – vai poder experimentar todos os modelos da marca assim como a sua última coleção outono/inverno 2024/25 que é uma homenagem ao clássico infantil escrito por Lewis Carroll em 1865 “Alice in Wonderland”. A pensar na época festiva, a marca apostou em modelos com detalhes em pedrarias, com estrelas e tecidos metalizados que pretendem abrilhantar os looks das suas clientes.

Apesar de a alpargata ser um tipo de sapato mais associado às estações mais quentes, o facto de ser confecionada ou revestida por materiais mais nobres e requintados, como é o caso do veludo, lurex, glitter ou lantejoulas, permite que possa ser usada em ocasiões mais formais sem perder a sofisticação. “Nunca se tinha visto alguém usar sapatos rasos e sem salto, mas esta é uma forma de estar elegante, estar fashion, mas estar cómoda ao mesmo tempo”.

Todos os sapatos são feitos à mão por artesãos especializados na técnica de fabrico de alpercatas e 100% made in Spain. Para além da qualidade das matérias-primas, é de destacar que a Flabelus é uma marca cruelty-free e sustentável cujas solas são feitas a partir de rodas de bicicleta reciclada.

Com lojas em Londres, Paris, Madrid e em Lisboa, a Flabelus promete não parar por aqui. Para além de ter na calha a abertura de mais 10 espaços nos meses que se seguem, tem mais novidades para breve. “Em dezembro vamos lançar uma parceria com a J. Crew”, adianta.

A Flabelus está localizada na Rua Dom Pedro V 101, em Lisboa. Descubra toda a coleção aqui.