Para utilizar no banho, a coleção beneficia das propriedades anti-inflamatórios do CBD, magnésio e adaptogénicos, incluindo ashwagandha suavizante e cogumelos shiitake calmantes.

De acordo com o comunicado da empresa, estes ingredientes chave foram combinados pela Lush em quatro fórmulas especializadas e eficazes para complementar as suas necessidades de autocuidado.

Descubra os quatro produtos Magik:

Bomba de banho

Bomba de banho. PVP: 14 € créditos: Divulgação

Este cubo de sal Epsom e CBD foi formulado para restaurar profundamente o corpo. Feito com cogumelo shiitake em pó, mais de 40% de sais de Epsom e com a dose mais generosa de CBD até à data da Lush, para proporcionar um banho sedoso, infundido com magnésio e muito relaxamento.

A marca sugere que use esta mistura sempre que precisar de recuperar o corpo e a mente após um dia de stress.

Óleo de massagem sólido

Óleo de massagem sólido. PVP: 19€ créditos: Divulgação

Elaborado com uma dose generosa de CBD e muito óleo de magnésio para promover o descanso e o bem-estar, este hidratante sólido inclui também o trio de panax ginseng, infusão de ashwagandha e cogumelo shiitake: ingredientes adaptogénicos que promovem a resistência ao stress.

A empresa de cosméticos sugere que derreta a barra sobre a sua pele para maior relaxamento.

Bálsamo de têmpora

Bálsamo de têmpora. PVP: 15€ créditos: Divulgação

Este bálsamo para têmporas de bolso está disponível durante todo o dia para lhe auxiliar com a sua fórmula calmante, rica em CBD, camomila e jasmim.

Gel de duche

Gel de duche. PVP: 15€/120 GR créditos: Divulgação

Imagine que é um daqueles dias que não começam bem... É a manhã da reunião importante e, sem querer, fez snooze no alarme. Acorda em sobressalto, os miúdos estão impossíveis e o café acabou. Existem manhãs assim, não é?

Chegar ao final de um destes dias, já parece um milagre e constitui um alívio. A pensar nestes bad days, a Lush sugere que se refugie no banho e que se ensaboe de forma generosa com este gel de duche relaxante com CBD — também pode partilhar com a sua cara-metade ou colega de casa se estiverem igualmente a precisar de relaxar.

A mistura meditativa de CBD, ylang ylang e camomila azul lava a tensão, explica a empresa em comunicado, enquanto a glicerina ajuda a suavizar a pele (é bom ter a pele macia num dia difícil).