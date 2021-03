Com o encerramento do comércio, Luís Onofre decidiu abrir as portas da sua loja no Porto através da criação de uma versão virtual integral daquele espaço. Graças ao poder do digital, os fãs e clientes do criador já podem passear pela loja, ver todas as peças da coleção SS21 que estão em exposição e, claro, comprar os seus produtos favoritos.

"Ter as lojas fechadas custou-nos imenso. Fez-nos ver a falta que faz o cliente poder circular em loja, ver as nossas peças num espaço pensado para elas. Esta loja virtual pretende reproduzir esse ambiente de luxo e sofisticação e aproximar o cliente da marca, esteja ele em Portugal ou em qualquer parte do mundo. Quero que todos tenham a hipótese de usufruir de uma experiência de compra total, mesmo à distância", disse o estilista em comunicado sobre este projeto.

Mais do que uma garantia de vendas durante a pandemia, o lançamento da loja virtual - criada em parceria com a APICCAPS, o CTCP (Centro Tecnológico do Calçado Português), a Happyfact e a VR 360 - pretende ser uma forma permanente de aumentar a visibilidade, a internacionalização da marca e a penetração noutros mercados.

“Neste momento, a loja online é um canal primordial de vendas e com ajuda dos nossos parceiros conseguimos adaptá-lo à nossa realidade e assim crescer mais rápido a nível nacional e internacional. Mesmo após a reabertura das nossas lojas físicas, iremos manter o foco nesse canal pois sabemos que os nossos clientes não vão desligar totalmente os ecrãs”, referiu.

Faça a sua visita aqui.