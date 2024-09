“Dalí Cybernetics”, a maior exposição digital do mundo dedicada à mente e à obra de Salvador Dalí, e a única desenvolvida em parceria com a Fundação Gala – Salvador Dalí, está prestes a chegar ao Porto. O ateliê criativo Ocubo leva à Immersivus Gallery, situada na Alfândega do Porto, a produção do estúdio criativo Layers of Reality com a Fundação Gala – Salvador Dalí, com a abertura ao público a 3 de outubro.

“Dalí Cybernetics” irá desafiar o público da Invicta a percorrer, com todos os sentidos, projeções de grande formato a 360º, hologramas, instalações interativas, colaborativas e de realidade virtual, e mais de 150 das suas obras mais emblemáticas nas históricas Furnas da Alfândega do Porto, através de novas e impactantes perspetivas, até então desconhecidas.

A viagem imersiva pelos universos oníricos do génio catalão, pensada ao longo de dois anos e meio por uma equipa internacional liderada pelo estúdio criativo catalão Layers of Reality, em estreita colaboração com o Centro de Estudos Dalinianos da Fundação Dalí, conta com mais de 700 mil visitantes em 12 cidades, tendo acolhido 50 mil visitantes em Lisboa.

Considerado o “primeiro artista digital da história” e autoproclamado “verdadeiro inventor da cibernética”, Salvador Dalí foi pioneiro no uso de ferramentas digitais. A genialidade da sua obra, aliada ao seu fascínio pela ciência e tecnologia, são o mote desta inovadora exposição multimédia, onde o mestre surrealista entra no metaverso através de um portal interdimensional de artes digitais localizado na Immersivus Gallery Porto.

“Dalí Cybernetics” é um mergulho nas obras mais famosas de Salvador Dalí através do recurso às mais recentes tecnologias, entre as quais a Inteligência Artificial, assumindo-se como uma experiência artística de vanguarda, baseada em temas tão diversos como universos paralelos, física quântica, quarta dimensão, ótica, geometria sagrada e sequenciação de ADN, tal como interpretadas pelo mestre catalão através das suas obras.

Os bilhetes para a exposição imersiva custam entre 10€ e 14€, mas de 3 a 6 de outubro terão o custo único de 10€, podendo ser adquiridos aqui.