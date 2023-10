O designer de moda português Luís Buchinho deu o pontapé de partida do segundo dia de desfiles com uma coleção inspirada no mar, com o azul a ser o tom dominante, e que pretende trazer mais conforto para o dia a dia da mulher.

