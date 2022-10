"O primeiro beijo. O primeiro nascer do sol a meio de uma noite longe de terminar. O primeiro suspiro. O primeiro clímax. Esta coleção é uma celebração do começo. E é também do contra, porque começa pelo fim: o acessório é a última peça a ser escolhida, o último objeto a tocar a pele antes de sairmos de casa — é, por definição, o que é secundário, não essencial", descreve a ModaLisboa sobre a nova coleção de Luís Borges

Mas para a coleção "Call me gorgeous", os acessórios são a expressão da identidade. São brilhantes, exagerados, superlativos. São poder e empoderam. São liberdade. São o princípio. E esta apresentação é só o começo", refere a ModaLisboa no seu pressbook.