L’Oréal Professionnel Paris associou-se à sheerME e está a oferecer 10 euros a todos os utilizadores que se registem na plataforma entre 14 de junho e 31 de julho, para usarem em espaços listados na plataforma

Para receberem este valor, basta que os utilizadores estejam registados na sheerME e que escolham um dos serviços apresentados na lista de espaços aderentes à promoção. O objetivo é incentivar a digitalização dos processos no setor, sendo o pagamento um dos mais relevantes.

Depois das marcações online, que foram essenciais para muitos profissionais no primeiro desconfinamento, a sheerME volta a trazer inovação num momento tão crítico para os negócios introduzindo pagamentos totalmente digitais na plataforma.

Para que haja um incentivo maior à utilização, a sheerME oferece aos utilizadores um sistema de cashback em que dá sempre de volta ao utilizador 10% de volta, em carteira digital sheerME, para usar em marcações futuras.

Este passo marca o primeiro aniversário da startup que se lançou no mercado em junho do ano passado, em plena pandemia, num momento em que a digitalização do setor se revelava essencial para o seu crescimento.

A sheerME conta já com mais de sete mil espaços listados na sua plataforma - de norte a sul do país, desde a sua criação. São cerca de 2000 que aceitam marcações online e 200 já aceitam marcações e pagamentos.

Em 2021, a startup ambiciona chegar aos 10.000 espaços, 3.000 dos quais com marcações online.