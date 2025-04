André Calado, activation manager da divisão de produtos profissionais da L’Oréal Professionnel em Portugal, recorda, durante a apresentação da nova linha no L’Oréal LAB Lisboa (o novo espaço da marca francesa pensado para a formação de cabeleireiros), que a primeira coloração "inofensiva" da marca acontenceu há 116 anos, em 1909.

Desde então, a referência dos cuidados capilares tem dados provas no mercado profissional que lhe colocam na liderança do setor e, este ano, não é diferente -- a Vitamino Color Spectrum surge como uma boa notícia para quem pinta o cabelo e procura uma cor duradoura sem dafinicar os fios capilares (outra boa nova é que a nova linha é pensada para todos os tipos de cabelo).

Tendo em conta que a coloração deixa os fios capilares mais enfraquecidos ou sensibilizados, a L’Oréal Professionnel analisou o processo que resulta na sua degradação, identificando cinco dimensões que nos remetem para o universo da fotografia: brilho, saturação, contraste, tom e luminosidade. Se já procurou editar imagens no telemóvel ou no computador, mesmo de forma amadora, é provável que estes conceitos sejam-lhe familiares, pois são algumas das opções que permitem corrigir ou adulterar a cor das nossas fotografias.

É com neste princípio e na tecnologia que a L’Oréal Professionnel desenvolveu a nova linha que não só trata do brilho do cabelo como percorre e atua sobre as outras quatro dimensões.

Tecnologia com olhar artístico

A fórmula da Vitamino Color Spectrum combina ácido ferúlico e ácido cítrico 2,5% que vai atuar sobre as cinco dimensões. O primeiro funciona como um filtro antioxidante que vai ajudar a preservar a intensidade da cor, enquanto o segundo vai manter os pigmentos no interior da fibra. Já o alfa-silano recobre a superfície da fibra para fixar as dimensões.

Comparando ao universo da edição de imagem, é como se estivessemos a aplicar "preset (conjunto de configurações predefinidas) de beleza" nos fios, que nos vai permitir prolongar o resultado de quando saimos do cabeleireiro com os cabelos pintados para o dia a dia.

"No que respeita aos cuidados com a coloração do cabelo, já não basta apenas reparar os danos no brilho", comenta Anne Machet, International General Manager da L’Oréal Professionnel Paris, em comunicado. "A prova disso é a tendência #GlassHair, que eleva o cabelo saudável a outro nível", acrescenta, explicando que esta trend "apresenta um penteado ultra elegante e polido com um acabamento de espelho, como a superfície refletora do vidro".

"A Geração Z está obcecada e este tópico é um dos mais comentados nas redes sociais, com mais de 376 milhões de visualizações no TikTok e mais de 298 mil publicações no Instagram", finaliza.

"Como marca pioneira em cuidados capilares disruptivos, estava no ADN da L'Oréal Professionnel desenvolver uma gama de produtos inovadora capaz de manter os resultados de cor desde o primeiro até ao 100º dia após a coloração", argumenta ainda a representante. "Para tal, seguimos o nosso processo habitual, que consiste em trabalhar com os melhores profissionais do mundo para selecionar a melhor receita final após dias de workshop", explica.

A linha Vitamino Color Spectrum

Composta por quatro produtos, a nova gama permite criar uma rotina para garantir cabelos mais saudáveis e brilhantes.

Começando com a utilização do shampoo de cuidado (pvp 31,50€), consegue limpar-se os fios capilares de forma suave e fixar os pigmentos na fibra. O condicionador (pvp 31,50€, que vai penetrar o córtex (camada mais profunda do cabelo), vai hidratar e fixar o pigmento no interior da fibra. A máscara (pvp 36,54€), que contém o ingrediente alfa-silano, será o terceiro passo e vai criar uma camada em torno da fibra, proporcionando um brilho de espelho, hidratação e suavidade. Por fim, o sérum de brilho (pvp 32,40€, o produto estrela da coleção, segundo Sandra Coelho, sénior educator da marca, vai fixar o brilho do espelho, preservando o seu efeito até 10 lavagens.