A marca de beleza L'Oréal Paris apresentou os prémios Mulheres de Valor 2020, o programa que premeia dez mulheres inspiradoras atribuindo um prémio no valor de 10 mil dólares para apoiarem as suas organizações sem fins lucrativos. Além deste valor, a mulher que for eleita a "Homenageada Nacional" recebe um extra de 25 mil dólares.

Em comemoração do seu 15º aniversário, o programa filantrópico Mulheres de Valor dá vida ao lema icónico da marca, "Porque você merece", ao honrar o valor inato das mulheres em todos os lugares que se dedicam a servir as suas comunidades.

Num momento tão crítico como este que atravessamos globalmente, a L'Oréal Paris acredita que é essencial apoiar as mulheres que dão muito de si para lutar pelos sem-abrigo e promover a autoestima.

As mulheres do programa têm diferentes origens, experiências e paixões, representando causas que vão desde a educação das comunidades latinas sobre os perigos do abuso de opióides até ao fornecimento de cuidados de saúde gratuitos para comunidades imigrantes até aos que sofrem de doenças mentais, que continuam a ser um estigma para a sociedade.

Visite a página www.WomenofWorth.com para ler as histórias das homenageadas de 2020 e votar na organização com a qual mais se identifica. Pode registar-se e votar uma vez por dia a partir de agora e até 27 de novembro de 2020.