Com os dias mais frios a chegarem, esta é a altura perfeita para usar e abusar dos looks Anonyme, pensados para a mulher que sabe o que quer e para quem a elegância e conforto estão sempre na ordem do dia.

Seja para momentos especiais ou para o dia a dia, não faltam sugestões da marca de Milão que vão fazer as delícias de todas, ao enaltecerem a silhueta feminina com um design arrojado e padrões irresistíveis.

As propostas passam entre outros, por casacos compridos ou curtos com os mais variados padrões, vestidos conjugados com camisolas ou coletes de malha, fatos com motivos geométricos ou até macacões com materiais delicados especialmente pensados para os dias mais festivos dos próximos dias.

Como em todas as coleções Anonyme, as mulheres são as verdadeiras estrelas e nesta estação mais fria não foram esquecidos todos os pormenores que prometem transformar os próximos dias nos mais elegantes e confortáveis.