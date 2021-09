Setembro é o mês que marca o regresso às aulas. Para trás ficam as recordações das férias de verão, começamos a pensar no novo ano letivo que está à porta e, com ele, chegam novos amigos, histórias, aventuras, mas também, estilos e tendências.

A pensar no regresso às aulas a JD Sports sugere looks confortáveis e cheios de pinta para cada signo.

Estudiosos, afirmam que aquilo que vestimos poderá estar intrinsecamente ligado com o signo que nos rege, embora a nossa personalidade e estilo sejam mandatórios na hora de escolher o que vestir.

Mito ou verdade, o certo é que a JD acredita e sugere os melhores outfits para cada signo levar no seu primeiro dia de aulas, de acordo com as suas características.

Capricórnio

Elegantes e sofisticados, optam pelo clássico. Para eles, sugerimos um conjunto da Vans – tshirt e ténis, icónico e clássico torna-se ideal para o dia a dia. Para elas, sugerimos os clássicos Converse que são sempre um must have, que podem ser conjugados com qualquer outfit.

Converse

Aquário

Intuitivos e originais, são o signo mais vanguardista do zodíaco e vão querer dar tudo no primeiro dia de aulas. Para este signo, será uma boa opção combinar a tshirt Mountain Graphic da The North Face com as sapatilhas da Nike – Air Max 270.

Já elas, podem optar por uma camisola de capuz Tie Dye Boyfriend, que é a grande tendência nos outfits de 2021. Assim ficam todos a saber quem é que sabe de moda lá na escola!

Peixes

O signo mais romântico do zodíaco, e por isso mesmo nada como dar um toque rosa ao seu outfit, seja para eles, com a tshirt da Guess, seja para elas, com umas sapatilhas da Nike com detalhes em cor pastel, conferindo um look romântico e apaixonante.

Carneiro

Os distraídos, por isso, nada como os bons joggers para um look confortável, seja para ele como para ela. Até porque se se esquecerem do equipamento de educação física, é sempre uma boa maneira para não levar falta, não acham?

Touro

Decididos, práticos e seguros, nada melhor que optar pelo básico, aliado claro, a qualidade. Sugerimos uns ténis Nike React Vision, as sapatilhas certas para dar a estabilidade perfeita nesta corrida às aulas.

Gémeos

Curiosos e abertos a novas tendências, são pessoas que criam o seu próprio estilo! Aposte nos exclusivos JD, para elas uns ténis da Nike, feitos com uma parte superior em couro, ideais para qualquer estação do ano, que podem ser conjugados com saia ou calças. Para eles, nada como um casaco da adidas, a pensar nos dias de chuva.

Caranguejo

De carácter tradicional, dão sempre preferência a peças intemporais. Aqui a nossa opção recai na adidas, uma marca icónica com várias opções seja para criança, mulher e homem.

Leão

Vaidosos por natureza, não ficam indiferentes aos acessórios de moda: meias, bonés, garrafas de água, são algumas das opções de acessórios que a JD apresenta para conseguir um look diferenciado, mas sempre confortável.

Virgem

Praticidade, é a palavra de ordem para os virgens. Portanto, nada como apostar em fatos de treino que conferem um look super confortável, para se sentir ainda em casa neste regresso às aulas.

Balança

Um signo equilibrado, que sabe compor um look para qualquer ocasião, como ninguém. Looks versáteis são uma ótima opção para quem é deste signo, como por exemplo, conjugar umas sapatilhas da Vans, que ainda hoje conquistam dezenas de pessoas, com uma tshirt da marca, ideal para combinar com uns joggers e camisa de xadrez.

Escorpião

Apaixonantes e autênticos criadores de tendências. Optamos por sugerir um casaco da Nike conjugado com as sapatilhas da Vans super cool da Old Skool Platform.

Sagitário

Os aventureiros, que não perdem uma oportunidade para fazer as malas e ir à descoberta. As aulas já começaram, mas quem sabe não é altura de começar a pensar na próxima viagem? Fica a sugestão do saco The North Face Saco Extra Small Base Camp, resistente à agua é perfeito para aqueles dias de chuva mais intensos.