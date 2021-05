A marca UGG continua a apostar na sua coleção cápsula anual Pride e na dedicação à comunidade lançando novos modelos e uma campanha em que a celebração da individualidade e o amor são interpretados por alguns dos amigos da marca: o músico e vencedor por duas vezes dos prémios Grammy Lil Nas X (he/him), a atriz e escritora nomeada para os SAG Awards, Hari Nef (she/her), a estrela da série inglesa “It’s a Sin” Omari Douglas (he/him), Kai-Isiah Jamal (they/them), modelo, poeta e ativista e embaixadores da campanha UGG® FEEL YOU Maya Samaha (she/they) e Jordan Love (he/him).

créditos: UGG

Para um apoio ainda mais consistente à comunidade LGBTQIA+ por cada par vendido do modelo Disco Stripes, a UGG doa parte do valor à GLAAD — uma organização líder na defesa junto dos media da aceitação e igualdade LGBTQ. Doações adicionais serão igualmente feitas para o Terrence Higgins Trust, a principal instituição do Reino Unido que apoia e amplifica as vozes de quem vive com HIV, e a Organisation for Human Health and Happiness (Ohhh! Foundation) Alemanha, uma fundação que visa capacitar jovens a explorar, abraçar e vivenciar a sua identidade sexual com segurança e respeito numa época de constantes mudanças.

“Escolhemos mostrar pessoas reais, ousadas e maravilhosas a celebrar num ambiente seguro e acolhedor, com jovens aliados e amigos da marca como Lil Nas X e Hari Nef” afirma Andrea O’Donnell, Presidente, UGG & Koolaburra by UGG na Deckers Brands. “Queríamos expressar que há beleza no que te torna diferente e que nunca deves sentir a necessidade de pedir desculpa pelo que és e por quem amas”

A campanha apresenta uma coleção de edição limitada de calçado e vestuário com inspiração nas cores Pride. Modelos como os chinelos Disco Stripes, as sempre populares Fluff Yeah e Fluff Yeah Cali Collage com a pele de carneiro super macia, imagem de marca da UGG, plataforma em cunha, tira elástica e sola de borracha para um ajuste e tração super seguros, são a escolha perfeita para dançar toda a noite.

Numa orgulhosa variação do design exclusivo da marca, as Fluff You Cali Collage traduzem ao mesmo tempo conforto e atitude. Oferecendo um estilo e silhueta casual, são feitas com a junção da lã aconchegante UGGplush™ e uma palmilha de pele de carneiro, extremamente macia. Com a sola ultra leve Treadlite by UGG™ garante a sensação UGG a cada passo.

E porque celebrar o Pride não é só para adultos, o modelo preferido pelos fãs da marca, o chinelo Fluff Yeah está também disponível em tamanho de criança e com as cores do arco-íris, para looks de combinação “mini-me”.