O lançamento da plataforma Pride Babies quer apoiar as mulheres LGBTQIA+ na sua jornada até à maternidade. Falámos com Vladimiro Silva, Diretor Científico das clínicas Ferticentro, Procriar e Ava, e um dos mentores do projeto.

O que é a plataforma Pride Babies e o que motivou a sua criação? Qual a importância desta iniciativa?​ A plataforma Pride Babies é uma nova plataforma online, criada em conjunto pelas clínicas Ferticentro, Procriar e Ava Clinic, com o objetivo de apoiar e informar a comunidade LGBTQIA+ em relação à melhor forma de gerir e otimizar os seus projetos reprodutivos, que necessariamente passam pelo recurso a técnicas de Procriação Medicamente Assistida (PMA). Esta iniciativa nasceu da necessidade crescente de fornecer informações inclusivas e específicas sobre tratamentos de fertilidade, principalmente para casais de mulheres, devido às limitações da lei portuguesa, que não permite o tratamento a casais homossexuais masculinos. A importância desta iniciativa reside no facto de passar a existir, pela primeira vez, um apoio dedicado e especializado a uma comunidade que muitas vezes enfrenta barreiras adicionais e desinformação ao procurar tratamentos de fertilidade. Qual é a missão e os objetivos principais deste projeto? A missão do Pride Babies é proporcionar acesso à informação e ao apoio necessário para que as pessoas da comunidade LGBTQIA+ possam concretizar o objetivo de constituir a sua família. Os objetivos principais incluem: Divulgar informações detalhadas e acessíveis sobre os tratamentos de fertilidade disponíveis e responder às principais questões sobre os procedimentos.

Aconselhar pessoas que estejam prestes a tomar decisões que podem ser irreversíveis, nomeadamente em termos de preservação do potencial reprodutivo.

Orientar as pessoas LGBTQIA+ que pretendem formar a sua família sobre qual a melhor estratégia a seguir, tendo em conta o enquadramento legal em Portugal e os aspetos clínicos associados à realização dos tratamentos.

Inspirar e encorajar através de histórias reais de casais que já realizaram o sonho de formar as suas famílias.

Promover um ambiente inclusivo e acolhedor para todas as pessoas interessadas em tratamentos de PMA, independentemente da sua sexualidade ou identidade de género. A quem se dirige? A plataforma Pride Babies é destinada a informar todas as pessoas LGBTQIA+ que desejam formar as suas famílias. Qual é o fator distintivo desta plataforma? O fator distintivo do Pride Babies é o seu foco específico e inclusivo na comunidade LGBTQIA+. Enquanto muitas plataformas com informações sobre fertilidade são direcionadas para o público em geral, o Pride Babies dedica-se exclusivamente a abordar as necessidades e preocupações únicas das pessoas LGBTQIA+. Isto garante que todos os conteúdos são relevantes e sensíveis às experiências e desafios únicos enfrentados por esta comunidade. Além disso, a plataforma foi desenvolvida em parceria por três clínicas de renome, nomeadamente, Procriar, Ferticentro e Ava Clinic, o que assegura a partilha de informação clínica precisa, atualizada e baseada nas melhores práticas médicas, assim como um acompanhamento de alta qualidade desde o primeiro contacto. Que tipo de informação é que os visitantes poderão encontrar nesta plataforma? ​ Os visitantes do Pride Babies poderão encontrar: Informações sobre os diferentes tipos de tratamentos de fertilidade disponíveis.

Respostas a perguntas frequentes sobre procedimentos de PMA.

Aconselhamento clínico e legal perante casos específicos de pessoas LGBTQIA+.

Histórias inspiradoras de casais LGBTQIA+ que já passaram por esses processos e alcançaram o sonho de constituir a sua família.

Acesso a consultas especializadas para a comunidade LGBTQIA+, como por exemplo a consulta de fertilidade para pessoas transgénero.

Informações gerais sobre como escolher a clínica certa e quais os primeiros passos do processo de tratamento. Quais as expectativas a longo prazo? O Pride Babies tem por objetivo fornecer informações, inspiração, aconselhamento e apoio às pessoas LGBTQIA+ que desejam começar uma família. As clínicas Ferticentro, Procriar e AVA comprometeram-se a apoiar a comunidade à medida que esta crescer, o que ocorre através de consultas e eventos específicos, conteúdos adaptados ou apoios a algumas iniciativas, ou de quaisquer outras formas que façam sentido e nas quais ainda nem sequer pensámos! Que outros exemplos mundiais existem nesta área? Em que estado está o mercado? Um dos principais motivos pelos quais a Ferticentro, Procriar e AVA criaram o Pride Babies é porque anteriormente havia uma grande falta de informação e apoio disponíveis quer a nível nacional, quer em termos internacionais. Sabemos que a procura por tratamentos de PMA para pessoas LGBTQIA+ está a crescer a cada ano, pelo que é importante que estas pessoas tenham acesso a informação clara, cientificamente validada e rigorosa para tomarem as decisões corretas e de modo atempado. Há muito a fazer para que esta comunidade possa ter acesso a toda a informação e apoio de que sem dúvida necessita.