Lembra-se do look de espinhos prateados nas costas de Rita Ora? O vestido é da Primark e tem um propósito especial

O icónico Royal Albert Hall, em Londres, foi o local escolhido para acolher a edição dos The Fashion Awards, onde se apresentaram várias estrelas internacionais como Sara Sampaio e Pamela Anderson, que surgiu sem maquilhagem. No entanto, quem acabou por chamar mais a atenção na passadeira vermelha foi a cantora Rita Ora, cuja escolha recaiu num vestido feito à medida, co-desenhado pela Primark e pela própria.

O vestido já está disponível em Click + Collect e exclusivo nas lojas Primark de Londres Oxford Street East, Oxford Street West, Manchester Street East, Oxford Street West, Manchester e Birmingham.

créditos: Divulgação

Inspirado no estilo característico e na visão criativa de Rita Ora, o resultado final é um vestido que se ajusta como uma segunda pele e é intemporal, sofisticado e simples. De cor preta e com um decote quadrado, destacam-se as costas, com um decote profundo.

O preço do vestido é de £50 (cerca de 58€), e todas as receitas das vendas do vestido serão doadas à instituição de caridade Breast Cancer Now, para investigação e apoio na luta contra a doença, no Reino Unido.

De recordar que Rita Ora e a Primark têm uma colaboração especial, em loja.