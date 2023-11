Night é o nome da nova coleção desenvolvida entre a Primark e Rita Ora. Para aquele que é o seu segundo lançamento, a marca irlandesa e a cantora britânica apostaram no desenvolvimento de uma linha composta por looks onde o brilho e o glamour são os elementos centrais.

A icónica discoteca Studio 54, localizada no bairro de Manhattan, a música disco assim como o estilo rockstar das décadas de 1970 e 1980 foram as grandes inspirações para esta coleção, que também contou com a participação da designer emergente Jawara Alleyne, que pode usar e abusar durante esta época festiva.

Esta é composta por 106 peças que incluem sobretudos em pêlo, blazers, camisolas de malha, jeans e vestidos, assim como uma vasta coleção de calçado e acessórios. As lantejoulas, o cetim e o vinyl são alguns dos tecidos e materiais que mais se destacam nesta linha de vestuário onde não faltam opções com pedraria, folhos, efeito metalizado e com famoso snake print.

"Foi um sonho tornado realidade, trabalhar com a Primark para dar vida à nossa visão compartilhada. Combinando o meu amor pela moda e criatividade, criámos algo mágico para que todos guardem nos seus armários e aproveitem utilizando as peças várias vezes. Adorei ver como todos usaram a primeira coleção, e estou muito feliz por compartilhar a próxima etapa da nossa jornada, bem a tempo das festas. Para mim, esta época do ano é sobre passar tempo com entes queridos e desfrutar das noites de inverno. Com esta nova coleção, espero que as pessoas possam encontrar algumas peças que realmente as ajudem a ver-se e sentir-se da melhor forma possível", referiu a cantora em comunicado.

A coleção de festa Rita Ora x Primark, cujos preços variam entre os 4,50€ e os 65€, já está disponível em todas as lojas físicas da marca.

