Além do look deslumbrante de Sara Sampaio e da presença de Pamela Anderson sem maquilhagem, Rita Ora foi outra das caras conhecidas que também não passaram despercebidas nos Fashion Awards 2023.

A cantora escolheu para a ocasião um visual invulgar que rapidamente ficou no centro das atenções.

Como pode ver nas imagens da galeria, Rita Ora surgiu com um elegante vestido preto e aberto na parte de trás, deixando em evidência os espinhos prateados que tinha nas costas.

O evento decorreu no Royal Albert Hall, em Londres, esta segunda-feira, dia 4 de dezembro, e contou também com a presença do marido de Rita Ora, Taika Waititi.

