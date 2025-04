Lançado em 1978, o modelo 3-Eye Lug "Boat Shoe" tornou-se uma referência de verão, da costa rochosa da Nova Inglaterra aos balneários ensolarados do sul de França. A colaboração entre a Timberland e a Jacquemus dá-lhe agora uma nova vida, com o olhar criativo de Simon Porte Jacquemus, que escolheu a cor “amarelo banana”, a sua favorita, para esta peça.

Mais do que uma simples escolha cromática, o amarelo transforma o modelo numa afirmação de estilo, ideal para quem quer marcar presença na temporada quente que se aproxima, seja por serem fãs de moda náutica seja por quererem algum destaque sem esforço.

créditos: Divulgação

A nova versão do “La Bateau” honra o legado da Timberland, mas com assinatura Jacquemus. Feito com couro premium Timberland, o modelo apresenta uma sola robusta com relevo, forro suave em pele e atacadores de algodão, numa combinação entre conforto e estética.

Os ilhoses quadrados e o passa-atacadores metálico gravado com as duas marcas são detalhes discretos que completam um visual contemporâneo e sofisticado.

A coleção cápsula Timberland & Jacquemus estará disponível a partir de 23 de abril em jacquemus.com e em lojas Jacquemus selecionadas em todo o mundo, incluindo a nova localização em Los Angeles, que abre as portas no dia 24 de abril. O modelo também estará disponível na loja monomarca da Timberland em Tóquio e online em timberland.com. O PVP é 250€.