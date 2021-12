A JD Sports fundada há 40 anos posiciona-se como uma marca de street style e urbana que acompanha a sua comunidade. Com os desafios dos últimos dois anos devido à pandemia Covid-19, a marca aproveitou para desenvolver-se nos diversos mercados onde atua e repensar a sua estratégia, focando-se cada vez mais no seu cliente, sem nunca esquecer, as suas “raízes”.

Com o objetivo sempre presente de garantir parcerias orgânicas e naturais que cumpram com os seus valores e posicionamento, a marca de moda urbana associa-se ao anti-mall The HOOD para um evento único de dois dias.

“O The Hood é um conceito inovador e disruptivo que pretende promover o sentimento de bairro e comunidade através da partilha <image008.jpg>de ideias, arte, conceitos e experiências, fortemente ligado a um estilo de vida urbano. Neste sentido, é um enorme prazer receber o evento “King of the Streets” da JD Sports, uma marca que está totalmente alinhada com o nosso conceito, a nossa visão e os nossos valores”, revela Ivan Moreno, diretor de operações do The Hood”.

créditos: The Hood

O evento está marcado para dia 3 e 4 de dezembro e para celebrar o primeiro dia terá um concerto exclusivo da Carolina Deslandes e Miguel Cristovinho, bem como, um meet&greet exclusivo no espaço. Para além disto, o evento contará com figuras públicas como a Carolina Torres que encerrará o segundo dia do evento com um DJ Set.

Ao longo dos dois dias, o evento terá uma programação de excelência com uma série de ativações e performances a acontecer em tempo real, tais como, personalização de sneakers pela artista Pitanga, workshop e pintura de um mural pelo grafitter Pedro Vercesi, que conta com inúmeros trabalhos e exposições artísticas em toda a Europa e ainda uma competição de Skate e BMX que contará com a presença de atletas de renome internacional, destas duas modalidades.

Existirá ainda uma série de ofertas muito especiais na loja da JD Sports, no Piso 1, no UBBO tais como vouchers e menus exclusivos que poderão ser redimidos nos espaços do The HOOD, tais como, The Barber Factory, Alternative Tattoo Society, Frankie, Pizzaria Don Ciccio e The Library Coffee.

A entrada no evento é gratuita e o programa poderá ser consultado no website do The HOOD.