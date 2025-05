Shibuya, Massana, Clik e Barru. Quatro nomes que, até quinta-feira, dia 8 de maio, talvez ainda não fizessem parte do vocabulário dos mais atentos ao estilo urbano. Mas, a partir deste dia, prometem ficar na boca — e nos pés — de quem faz escolhas ​com personalidade.

Foi com estes modelos, que carregam história e atitude, que a Munich se apresentou na passada quinta-feira no evento intitulado: Inside the Edge, onde revelou o ADN de uma marca com mais de 80 anos, conhecida por transformar calçado desportivo em ícones de lifestyle com identidade e caráter.

Inside the Edge dá a conhecer nova temporada da Munich em Lisboa — uma coleção para quem gosta de marcar o passo Divulgação| António Noronha

Entre texturas inesperadas, silhuetas marcantes e uma paleta que mistura neutros sofisticados com apontamentos vibrantes, a coleção SS25 reafirma a identidade única da Munich — onde a estética urbana e o ADN desportivo se encontram num equilíbrio intuitivo.

Mais do que uma simples apresentação de produto, o evento foi uma porta de entrada para o mundo da marca — com experiências sensoriais, cocktails exclusivos e performances inesperadas — tudo pensado para provocar, surpreender e afirmar a Munich como uma referência no segmento premium.

Clik Clik créditos: Divulgação|António Noronha Fotografia

Com quase um século de história, a Munich continua a afirmar-se como uma marca com carácter, feita para quem escolhe com intenção e veste com atitude. A mais recente coleção espera refletir este espirito — ser uma afirmação de identidade, onde cada par conta uma história.

A Munich procura deste modo ser uma alternativa sofisticada no universo Athleisure e ser uma solução para quem rejeita o óbvio, procura autenticidade e não quer calçar o mesmo que toda a gente. Em Portugal, a marca está disponível em lojas multi-marca e através da loja online.