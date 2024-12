“Family” é o nome da nova campanha de Natal da JD Sports que, este ano, pretende dar visibilidade aos diferentes conceitos de família que nos rodeiam e celebrar a diversidade das famílias modernas.

Para dar a vida a esta ação publicitária, intitulada "Family", convidou várias figuras do mundo da música, entretenimento e desporto a partilhar aquele que é mostar aquela que é a sua definição de família e quais os rituais que fazem parte das suas tradições familiares durante esta época festiva.

“A campanha JD “Family” homenageia não só as famílias em que nascemos, mas também aquelas que escolhemos ao longo do nosso caminho. Nesta altura do ano, a essência da família está presente na vida quotidiana e a nossa campanha procura realçar as ligações autênticas e as experiências vividas por todos os tipos de família", disse Chris Waters, Diretor de Marketing da UE da JD Sports, que é o principal retalhista de marcas de moda jovem e de vestuário desportivo, em comunicado.

O rapper Central Cee, o lutador do UFC Paddy the Baddy, a apresentadora de televisão e DJ Maya Jama, o grupo de Youtubers Beta Squad e o jogador de futebol Trent Alexander-Arnold foram as personalidades escolhidas para este projeto que contou com a realização de Elliot Power e Samaneh Aminzadeh de Love Song.

No filme "Family Portrait", que conta com a banda sonora do tema 'Wanna' de Jamie XX, cada uma delas dá uma perspetiva única e autêntica daquela que é a sua família em diferentes momentos do dia a dia e aquilo que os une.

A campanha de Natal “Family”, que conta com vários produtos exclusivos, já está disponível nas lojas físicas e online da JD Spots. Para ver o vídeo, clique aqui.