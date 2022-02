As joias são, por si só, uma verdadeira expressão de romance e delicadeza. Contudo, para este mês do amor, a Eugénio Campos Jewels foi mais longe e criou três novas e exclusivas coleções que prometem ser o antidoto perfeito para derreter até os corações mais insensíveis.

Love Locket é arrojada, jovem e criativa. Foi inspirada na intensidade do amor, nos segredos que se guardam a sete chaves e no sentimento partilhado por todos aqueles que se amam.

Desenhada à semelhança de um amor delicado, Unconditional Love foi criada para representar um sentimento heterogéneo, que vai muito além de um par romântico.

Por fim, My Valentine, é irreverente, é o espelho de um amor rebelde e intenso. A seta do cupido pode definir caminhos inesperados, que muitas vezes se associam à fragilidade do coração.

Todas as novas coleções incluem colares, brincos, pulseiras e anéis, sendo que a Eugénio Campos Jewels acredita que neste São Valentim o mais importante é retribuir amor e fazer da bondade e gentileza o mote da época.

