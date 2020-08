Jean Louis David desenvolve técnica de aclaramento capilar para mulheres morenas

Tem o cabelo escuro e gosta de o ver ligeiramente mais claro no verão mas não tem tido oportunidade de ir à praia para conseguir esse efeito? Foi a pensar em si que a Jean Louis David desenvolveu uma nova técnica de aclaramento capilar para mulheres morenas. Disponível nos salões da marca fundada pelo prestigiado cabeleireiro francês que lhe deu nome em 1961, Sunlight é um procedimento estético aplicado nas bases mais escuras das hastes capilares, tornando-as mais claras e luminosas.

"Não precisa de ir até às Caraíbas para que a cor do seu cabelo dê a sensação de ter estado a apanhar banhos de sol", garante a marca em comunicado de imprensa. "Sunlight é uma técnica destinada às bases escuras e clareia ligeiramente e parcialmente o cabelo, permitindo dar relevo aos cabelos uniformes. Os reflexos são principalmente nas bordas e nas pontas. O resultado são algumas, não muitas, mechas aclaradas, como poderia tê-lo feito o sol, de forma natural", refere ainda o documento.

"Este aclaramento é permanente mas os reflexos vão se esbatendo com as lavagens, tendo uma duração de cerca de seis semanas. Posteriormente, é necessário regressar ao salão de cabeleireiro para reavivar os reflexos, mas uma ida ao cabeleireiro a cada três ou quatro meses é suficiente", garante a empresa. O preço do tratamento oscila, consoante o salão, entre os 38,50 € e os 40,50 €. Para preservar o efeito, é recomendada a utilização dos produtos de cuidado capilar para cabelos pintados da marca.