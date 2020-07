Avon lança perfume tropical e peeling esfoliante de efeito quente com vitamina C

Apesar da diminuição do consumo provocada pelo surto pandémico de COVID-19, as marcas de cosmética continuam a apresentar as novidades que tinham planeado para este ano, como é o caso da Avon. Só nas últimas semanas, a marca de cosmética americana lançou um novo perfume, um peeling esfoliante de efeito quente com vitamina C, um batom, um gloss e novos produtos de fotoproteção da linha Avon Care Sun+, incluindo um creme de controlo de brilho e oleosidade para o rosto.

Surreal Island, a nova fragrância oriental frutada, com um aroma tropical, alia o fresco requinte dos exóticos frutos vermelhos à essência do jasmim e à luxuosa cremosidade do cumaru, também conhecido como fava tonka. Para que o perfume possa permanecer por mais tempo na pele, a Avon disponibiliza também uma loção corporal com uma fórmula hidratante com o mesmo aroma da fragrância. Outra das novidades é o Anew Warming Peel Exfoliant, um peeling esfoliante de efeito quente com vitamina C.

Indicado para todos os tipos de pele, integra um iluminador e pó de sementes naturais e esfolia suavemente a pele. Proporciona uma sensação de aquecimento quando ativado com água, ajudando a abrir os poros e a remover as impurezas. Este produto vem complementar uma gama que também integra o Sérum Anew Essential Vitamin C, o Anew Tónico Maximizante de Radiância e as cápsulas Anew Vitamin C Radiance Booster. True Color Glazewear é outro dos novos lançamentos da Avon, a empresa criada em 1886 pelo empresário David McConnell, inicialmente batizada California Perfume Company, em Manhattan, em Nova Iorque, nos EUA.

Com um brilho elevado e uma textura que não cola, o novo gloss, com um índice de proteção solar FPS 15, combina a hidratação com a cremosidade, para deixar os seus lábios com um aspeto natural, sem ficarem pegajosos. Em alternativa, pode utilizar o Crème Legend, um batom lendário, agora com uma textura cremosa, que se vem juntar ao batom Matte Legend. A nova coleção de batons é composta por 11 cores tonalidades, que são comercializadas numa embalagem dourada, moderna e elegante.

Esta novidade concentra três truques usados pelos profissionais de maquilhagem num único produto. "Agora, pode obter linhas esculpidas, cores e contornos duradouros. O Primário Pro, ultra-hidratante, retém a humidade e a cor sem que haja a necessidade de uma base. O Pigmento Pro oferece uma cor mais intensa numa só passagem e a Precisão Pro é conseguida através do formato em diamante que se alinha na perfeição com um pincel profissional para uma aplicação precisa e sem esforço", refere a marca.