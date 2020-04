A Avon acaba de reforçar a linha de maquilhagem Avon True Power Stay com quatro novos produtos. Depois de ter lançado primeiramente a base e o batom da gama, a marca fundada em 1886 nos Estados Unidos da América por David H. McConnell e adquirida no fim de maio de 2019 pela companhia de cosméticos Natura, que também detém a marca The Body Shop, acaba de apresentar um corretor, uma máscara de pestanas, uma sombra em stick 2 em 1 e um delineador de olhos.

Desenvolvidos com a fórmula única, impermeável e à prova de suor, os novos lançamentos, já disponíveis online no site da marca, "não transferem nem borram", informa a empresa em comunicado de imprensa. O novo corretor Avon True Power Stay, com um acabamento natural à prova de humidade, suor e calor, garante, segundo o fabricante, "18 horas de cobertura perfeita e contínua". "Pode ser utilizado para corrigir as olheiras indesejadas das noites mal dormidas", recomenda.

Com uma cobertura média de sensação leve e respirável, o novo corretor também pode ser utilizado para "destacar áreas favoráveis do seu rosto utilizando tons distintos e, para obter uma definição perfeita, pode ainda ser utilizado como contorno de lábios, tornando-os volumosos e salientes", refere ainda a marca. A máscara de pestanas Avon True Power Stay, outra das novidades, com uma escova curva, confere volume aos cílios. "A tecnologia Colour Lock, infundida com colágeno, proteínas e aminoácidos, envolve a fórmula ultra-preta em torno de cada pestana e fixa-a no lugar", explica a companhia.

"As pestanas ficam mais espessas e cheias, com até nove vezes de volume duradouro, sem grumos", promete a marca, que também adicionou ao seu portefólio a sombra em stick Avon True Power Stay. "Com textura cremosa desliza na perfeição, fundindo-se facilmente, obtendo cores vibrantes e uniformes que duram 16 horas. O stick é 2 em 1 e também pode ser usado como delineador. Traz um afia embutido para uma aplicação fácil e precisa", revela o comunicado de imprensa.

O delineador Avon True Power Stay, um dos quatro novos lançamentos da marca, à venda por 6,50 €, "proporciona cores vibrantes por 16 horas com aplicação suave e até intensificador de tons". "Não precisa de afia, pois pode ser torcido sempre que for necessária mais cor. O delineador está disponível em seis tons", garante o fabricante. O novo corretor da marca custa 8,99 €, a sombra para os olhos está disponível por 10,99 € e a máscara de pestanas pode ser sua por 11,99 €.