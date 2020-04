Tem dupla nacionalidade e faz parte da nova geração de modelos de ascendência africana que tem encantado as passerelas portuguesas e internacionais. Venceu a edição portuguesa do concurso Supermodel of the World em 2010, também é atriz e empresária, vive atualmente em Nova Iorque e é uma das manequins que emprestam o rosto à Danessa Myricks Beauty, criada por uma empreendedora americana que desenvolveu uma inovadora linha de cosméticos artesanais.

Maquilhadora, fotógrafa e empresária, Danessa Myricks desenvolveu produtos de maquilhagem para marcas como a Kiss, a Benefit Cosmetics e a Limelight By Alcone. "Nos últimos 21 anos, toquei nas caras de mulheres de todos os tipos, de todas as idades e de todas as partes do mundo. Ouvi atentamente todas as suas necessidades e as suas preocupações", refere a proprietária da marca, que já maquilhou celebridades como Madonna, Ciara, Chris Brown, Jordin Sparks e Chris Rock.